Il video della mamma colugo conquista il web

Il video della mamma colugo che culla il suo piccolo è virale sul web: la natura dimostra ancora che la maternità non è prerogativa umana

Una mamma colugo fa “da nido” al suo piccolo in un video diventato virale su Twitter. La natura dimostra ancora una volta che la maternità non è prerogativa umana. Tutto molto emozionante se non fosse per un minuscolo dettaglio: che cos’è un colugo?

Endemico del sud-est asiatico, questo bizzarro esserino, sconosciuto ai più, è un mammifero planatore come il popolare petauro (scoiattolo volante). Conosciuto anche come lemure volante (il nome corretto è dermoptera), il colugo non vola, ma plana benissimo attraverso la sua membrana (patagio), che gli consente di coprire distanze anche di 100 metri.

Non sarà in grado di volare, ma tra i mammiferi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il più abile ed elegante nel planare. Esistono due specie di colughi: il colugo della Sonda, diffuso soprattutto in Thailandia e Malesia, e il colugo delle Filippine, endemico dell’arcipelago delle Filippine.