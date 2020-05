Il Principe Dimenticato: la recensione del film

Su Amazon Prime Video arriva Il Principe Dimenticato, una storia tra immaginazione e realtà su un papà single e la sua bambina: ecco la recensione

Su Amazon Prime Video arriva Il Principe Dimenticato, una storia tra immaginazione e realtà su un papà single che deve fare i conti con la crescita della propria bambina.

Diretta da Michel Hazanavicius (regista premio Oscar per ‘The Artist’ come ricorda la Dire Giovani), la pellicola catapulta lo spettatore nella vita di papà Djibi, interpretato da Omar Sy (a lui si deve il buon risultato di questo lavoro), e di sua figlia Sofia, interpretata da Keyla Fala. Ogni sera nel loro rituale della storia della buonanotte il papà porta la piccola a ‘Storyland’, uno studio cinematografico di fantasia in cui le loro fiabe prendono vita e in cui Djibi interpreta un eroico principe azzurro.