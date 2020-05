Venom 2: svelati titolo e teaser trailer

Venti secondi di teaser trailer, rilasciati da Sony Pictures, sono bastati per capire molte cose sul sequel di Venom, uno degli antagonisti di Spider-Man interpretato da Tom Hardy: al tempo stesso villan e giornalista Eddie Brock. La prima è il rinvio del film al 25 giugno 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha comportato anche la chiusura delle sale cinematografiche.

La seconda è il titolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Il sequel si intitolerà Venom: Let There Be Carnage. La terza riguarda Woody Harrelson. L’attore è stato ingaggiato per interpretare Cletus Kasady, un serial killer che entra in contatto con un parassita alieno, diventando così Carnage. Altro non è che la nemesi dello stesso Venom. Una scena che vedremo dopo i titoli di coda. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla storia. Una cosa è certa: come si evince dal titolo, ci sarà una carneficina. Venom 2 sarà diretto da Andy Serkis (ma per gli amici ‘Gollum’ de Il Signore degli Anelli’).