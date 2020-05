Hunger Games: arriva prequel tratto dal nuovo libro

Il film prequel si concentrerà su Coriolanus Snow all’età di 18 anni e, quindi, anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem. Il giovane Coriolanus è bello e affascinante, e sebbene la famiglia Snow sia trovi in un momento difficile, vede la possibilità di un cambiamento nelle sue fortune quando viene scelto per essere il mentore di una ragazza che deve combattere per il Distretto 12.

“Ne è valsa la pena spettare il nuovo libro di Suzanne“, ha commentato Joe Drake, presidente di Lionsgate. “Offre tutto ciò che i fan possono sperare e aspettarsi da Hunger Games, pur aprendo nuove strade e introducendo una tela di personaggi completamente nuova. ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ – ha continuato Drake – è elettrizzante e porta questo mondo in nuove dimensioni complesse che aprono incredibili possibilità cinematografiche. Siamo entusiasti di riunire questa squadra e non vediamo l’ora di iniziare la produzione”.

Non si sa ancora nulla sul casting, quando si potrà riprendere in sicurezza la lavorazione del prequel saranno svelati ulteriori dettagli.