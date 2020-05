I disegni di Ginevra Vacalebre nel video “16 marzo”

Sono di Ginevra Vacalebre le animazioni del videoclip del brano “16 marzo” di Achille Lauro: la disegnatrice romana ha 24 anni ed è un’ex studentessa del corso Triennale in Illustrazione e Animazione dello IED

Achille Lauro “16 marzo”. Ha appena 24 anni e oggi, come tutti, è a casa, costretta dall’emergenza Covid-19. Il virus non ha arrestato la sua voglia di andare avanti e di vivere nuove esperienze da raccontare al mondo che la aspetta fuori, quando tutto sarà terminato. Eppure, in questi giorni difficili, con gioia e orgoglio, di qualcosa può già parlare. Si chiama Ginevra Vacalebre la disegnatrice che ha illustrato e animato il videoclip dell’ultimo singolo diHa appena 24 anni e oggi, come tutti, è a casa, costretta dall’emergenza Covid-19. Il virus non ha arrestato la sua voglia di andare avanti e di vivere nuove esperienze da raccontare al mondo che la aspetta fuori, quando tutto sarà terminato. Eppure, in questi giorni difficili, con gioia e orgoglio, di qualcosa può già parlare.

«Quando sono stata scelta ho provato un’emozione indescrivibile, perché seguo Achille Lauro e apprezzo il suo modo di fare musica. Ed è stata al contempo una scommessa, adrenalinica e stimolante, dovendo trovare delle soluzioni alle richieste nel poco tempo disponibile» ha detto alla Dire Giovani ( www.diregiovani.it ) la disegnatrice romana, subito dopo la pubblicazione del videoclip.

Ginevra Vacalebre dopo il diploma presso l’Istituto Europeo di Design, forte della sua passione per la narrazione sotto forma di immagini, ha maturato esperienza in diversi campi: dall’animazione tradizionale e digitale all’illustrazione per i più piccoli. Tra i suoi lavori, la partecipazione all’evento UNICEF Generation tenutosi in Piazza del Popolo, lo scorso autunno a Roma; oppure, sempre nel 2019, i laboratori per bambini al museo MAXXI col progetto Little Night Stars. Gli ultimi due impegni, infine, l’hanno portata a disegnare per la musica, collaborando con YouNuts! e Maestro Production per le animazioni del videoclip di Lauro e per quelle del recente singolo del rapper Dani Faiv.