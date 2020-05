Anniversario Battaglia di Hogwarts, Rowling fa beneficenza

“Oggi è il 22esimo anniversario della Battaglia di Hogwarts, ma sarò onesta e dirò che oggi è inappropriato parlare di morti immaginarie. Troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo reale. Quindi, in questo anniversario che rappresenta una grande vittoria per i maghi, sto pensando alle persone che sono là fuori che fanno il loro lavoro per proteggere noi e il nostro stile di vita. Tre dei miei parenti stretti sono anche operatori sanitari e, come tutti in questi casi, sono divisa tra orgoglio e ansia”.

Inizia così il messaggio del 2 maggio pubblicato da J.K Rowling su Twitter, tanto atteso dai fan della celebre saga. La scrittrice, che ogni anno in questa data, è solita scusarsi con i fan di Harry Potter per i morti della battaglia di Hogwarts, per questo particolare anniversario ha deciso di cambiare la tradizione e aiutare le persone ‘reali’ in difficolà a causa del coronavirus. Si tratta di un gesto importante, come la somma di denaro che ha deciso di donare: un milione di sterline.

“Come sempre in un momento di crisi come questo – ha spiegato la Rowling nel post di Twitter come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – i più poveri e i più vulnerabili sono colpiti più duramente, quindi in onore della battaglia di Hogwarts, farò una donazione di £ 1 milione, metà dei quali andrà a crisis.org.uk, organizzazione che aiuta i senzatetto durante la pandemia. La metà della cifra andrà a refuge.org.uk, perché sappiamo che gli abusi domestici sono purtroppo aumentati enormemente durante il lockdown”.