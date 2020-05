L’amica geniale 3 si farà: tornano Lila e Lenù

L’amica geniale 3 arriverà prossimamente in televisione: Rai fiction e HBO hanno annunciato il terzo capitolo della serie con Lila e Lenù

L’amica geniale 3 si farà. La conferma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è arrivata tramite un comunicato congiunto firmato Rai Fiction e HBO. Gli episodi della terza stagione, sempre diretta da Saverio Costanzo, saranno basati sulla trama del libro “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante pubblicata in Italia da Edizioni E/O e negli Stati Uniti da Europa Editions.

L’amica geniale, la trama

E’ la storia di Elena Greco (Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco) e dell’amica più importante della sua vita, Raffaella Cerullo (Lila, interpretata da Gaia Girace). Un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

L’amica geniale, i dati sulla produzione

Una produzione Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle). Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, da Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango. In collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. In coproduzione con Mowe e Umedia. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI COM.