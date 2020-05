Un corso online per sapere tutto sullo champagne

Al via un corso online per imparare tutto sullo champagne e destinato a professionisti del settore e appassionati di bollicine

Un corso online per approfondire le proprie conoscenze sullo Champagne, uno dei vini più blasonati al mondo. A proporlo è il Comité Champagne con lo strumento di formazione “Champagne Mooc”, acronimo quest’ultimo per “Massive open online course”.

A darne notizia è il Bureau du Champagne in Italia. Il corso, al quale ci si può iscrivere gratuitamente sul sito www.champagne-mooc.com, è pensato per i professionisti del vino e per gli appassionati e, naturalmente, è stato reso disponibile in otto lingue tra quali l’italiano.

La formazione, spiega Garantitaly, è guidata da Jérémy Cukierman, Master of Wine 2017. È prevista una versione Premium da un costo di 49 euro con contenuti della durata di ulteriori cinque ore sviluppati attraverso le interviste con chef stellati, storici, ricercatori, sommelier e produttori della Champagne. Una volta completato il corso Premium e superato il test conclusivo il Comité Champagne rilascerà lo “Champagne Mooc Certificate”.

Ma già la versione gratuita garantisce una conoscenza approfondita di quest’eccellenza francese. “La piattaforma – spiega una nota – è destinata a sommelier, enologi, enotecari, buyer, giornalisti, agenti, professionisti del turismo, formatori, studenti e naturalmente agli appassionati di tutto il mondo. Il corso, della durata di circa cinque ore, accessibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette, è articolato in 54 video divisi in quattro aree tematiche: ‘Diversità e degustazione’, per scoprire tutte le molteplici sfaccettature dei vini di Champagne; ‘L’elaborazione dello Champagne’, in cui gli utenti saranno guidati in un ideale viaggio tra vigne e cantine; ‘Il Terroir Champenois’, per imparare le caratteristiche della regione; e ‘Storia ed Economia dello Champagne’, per comprendere i misteri della Champagne, dalle origini ai trend di oggi”. Al termine di ogni sezione del corso online è previsto un test-quiz.