Me contro Te, il film ora è disponibile in digitale

Me Contro Te, il film arriva oggi in digitale: Luì e Sofì presenteranno la première dei primi 10 minuti della pellicola

Sono i personaggi più amati dai bambini e gli youtuber più seguiti del web: loro sono Luì e Sofì, che insieme formano i Me Contro Te. La coppia più in voga del momento ha annunciato che Me contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S, il loro primo film, sarà finalmente disponibile per l’acquisto in digitale a partire dall’1 maggio (distribuito da Warner Bros. Home Entertainment).

L’acquisto in digitale potrà essere effettuato su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Mentre dal 14 maggio sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Inoltre, Luì e Sofì hanno anticipato che il primo maggio presenteranno la premiere dei primi 10 minuti del film sul loro canale YouTube.

La storia

Una nuova avventura per Luì e Sofi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che li vedrà alle prese con il malefico Signor S, ma questa volta al cinema. Il Signor S, assetato di vendetta, lavorerà ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

La scheda tecnica del film

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Cristina Audisio. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa. La pellicola è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.