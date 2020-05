La playlist in quarantena di Margherita Devalle

“Continuate ad ascoltare un sacco di musica”. Così Margherita Devalle, speaker radiofonica e conduttrice, ci incoraggia a non perdere il ritmo in questi giorni di quarantena che ci separano dalla tanto agognata data del 3 maggio, quando il Governo ci farà sapere novità sulla fase 2.

La musica è compagna in ogni momento della vita e lo è ancor di più in isolamento. Per questo, Margherita Devalle – che sicuramente avrete sentito con le sue interviste su Radio Popolare e che della musica ha fatto il centro della sua carriera, ha pensato per i lettori di Diregiovani una playlist per ogni momento della giornata. Dal risveglio ai minuti che precedono la cena, passando per i pezzi immancabili da cantare sotto la doccia. Troverete hit come quelle di Marracash e tha Supreme e pezzi passatissimi in radio come “Pookie” di Aya Nakamura, ma anche i Lunapop o Neffa.

In più, la ragazza, nata a Cuneo ma trapiantata a Milano, ha raccontato alla DireGiovani (www.diregiovani.it) come una speaker sta vivendo questo periodo in cui tutti gli eventi e i concerti vengono spostati a data da destinarsi.

