Hollywood di Ryan Murphy arriva su Netflix

Ryan Murphy torna con una nuova mini-serie: “Hollywood” da oggi disponibile sulla piattaforma Netflix, ecco qualche anticipazione

Da American Horror Story a Glee, da Nip/Tuck a The Normal Heart. Senza dimenticare The Politician. Tutto quello che tocca Ryan Murphy incredibilmente bello, divertente, seducente, sensibile e di impatto. Il regista, nonché produttore televisivo, sceneggiatore e produttore cinematografico, è pronto a tornare con una nuova mini-serie. ‘Hollywood‘, questo il titolo del nuovo progetto di Ryan Murphy in arrivo l’1 maggio su Netflix, come si vede dal trailer ufficiale è un’esplosione di sogni realizzati e infranti, di magia del cinema, di musica, di discriminazioni (per l’orientamento sessuale e per il colore della pelle) e di potere, che da sempre accompagna il mondo dell’intrattenimento.

Quando si parla di emarginazione, di musica e di sogni non può non venire in mente ‘Glee’, la serie creata dal regista statunitense andata in onda dal 2009 al 2015. Ma non c’è solo questo in ‘Hollywood’ dell’amatissimo Glee Club. Tra gli attori della serie, infatti, c’è Darren Criss: lo studente Blaine Anderson in ‘Glee’ e l’aspirante cineasta Raymond in ‘Hollywood’.

Composta da 7 episodi, la serie segue le vicende di un ambizioso gruppo di aspiranti attori e registi nella Hollywood del secondo dopoguerra disposto a fare di tutto per realizzare i propri sogni nel mondo dello spettacolo.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) troviamo anche :David Corenswet nei ruolo di Jack, Jeremy Pope in quello di Archie, Laura Harrier in quello di Camille, Samara Weaving in quello di Claire, Dylan McDermott in quello di Ernie, Holland Taylor in quello di Ellen Kincaid, Patti LuPone in quello di Avis, Jim Parsons in quello di Henry Willson, Jake Picking in quello di Rock Hudson, Joe Mantello in quello di Dick e Maude Apatow in quello di Henrietta.