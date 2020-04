Megan Thee Stallion e Beyoncé nel remix di “Savage”: le due artiste di Houston doneranno i proventi della canzone alla loro città natale per l’emergenza Coronavirus

La hit “Savage” di Megan Thee Stallion prende nuova vita nel remix, disponibile da oggi su Tidal e su YouTube, che vede la partecipazione di Beyoncé.

Le due artiste, entrambe di Houston, doneranno i proventi del brano alla loro città natale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nello specifico all’associazione Bread of Life, che sostiene i più bisognosi e in questo periodo di crisi fa parte anche del progetto BeyGood, lanciato da Beyoncé a supporto di più organizzazioni. Attraverso l’iniziativa, inoltre, l’artista (insieme a Jack Dorsey, il creatore di Twitter) ha donato 6 milioni di dollari a favore di associazioni che lottano per combattere le problematiche relative alla salute mentale, un tema diventato ancor più caldo con l’insorgenza dell’emergenza sanitaria.

Estratto dall’EP “Suga”,uscito lo scorso marzo, e diventato virale grazie a TikTok, “Savage” è il primo successo internazionale di Megan Thee Stallion, rapper classe 1995 al secolo Megan Jovon Ruth Pete . Il brano sta, infatti, scalando le classifiche di tutto il mondo e attualmente è stabile alla numero 14 della Hot 100 di Billboard. L’hype per la canzone, però, non può che aumentare nelle prossime ore vista l’aggiunta dei versi di Beyoncé.

La popstar dona così, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nuova luce a un pezzo che già di suo ha convinto critica e pubblico. Bey torna alle sonorità hip hop e mostra il suo flow, un po’ come aveva già fatto con hit come “Apeshit”. Come nel brano firmato The Carters in coppia con il marito Jay-Z, Miss Knowles rinforza il messaggio di self empowerment lanciato da Megan, ringrazia la madre Tina per averle fatto ereditare l’attitude da vincente e nomina TikTok e OnlyFans, un social di foto e video nato nel 2016 che funziona con abbonamento e che è molto diffuso in Inghilterra.

“Savage” è il primo inedito di Beyoncé dopo il rilascio di “The Gift”, la colonna sonora da lei interamente prodotta del live action “Il re leone”, in cui presta la voce a Nala. Per Megan Thee Stallion è, invece, un ulteriore passo verso il suo primo vero album atteso per i prossimi mesi.