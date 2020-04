Il gioco delle anatre: quante sono nell’immagine?

Quante anatre riesci a vedere in questa immagine? Il rompicapo da risolvere non è facile come sembra (soluzione nella pagina)

Sembra un gioco da ragazzi, eppure non è così scontato trovare il numero esatto delle anatre presenti in questa immagine. L’indovinello, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sta spopolando sui social media e WhatsApp, ma non tutti sono riusciti a trovare la soluzione giusta. Ad un primo sguardo di anatre se ne vedono 9, ma con un po’ di attenzione in più ti accorgerai che ce ne sono altre nascoste nell’immagine.

E tu quante ne riesci a vedere?