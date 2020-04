Federica Carta è tornata con un singolo “Easy”

“Easy” è il nuovo singolo di Federica Carta e arriva a due mesi dal brano apripista “Bullshit”. Si rinnova la collaborazione con K Beezy e Katoo (Francesco Catitti)

A due mesi dal suo ritorno con “Bullshit”, Federica Carta pubblica “Easy”, il nuovo brano estratto dal suo nuovo progetto discografico. Un brano nato dopo una delusione amorosa, un momento triste nella vita della cantautrice romana ma anche di svolta.

“Easy”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un altro passo della presa di coscienza e della crescita di Federica che nel 2020 è tornata dopo grandi cambiamenti personali e professionali, è la cura per cuori infranti, un viaggio sonoro e visivo che ci conduce nel profondo della coscienza di Federica, nelle esperienze che le hanno permesso di raggiungere un livello di consapevolezza maggiore trasformandola in una donna sempre più forte e determinata.

L’esigenza di doversi esprimere in maniera ancora più autentica e personale, ha portato Federica Carta a co-scrivere il brano insieme a K Beezy e Katoo (Francesco Catitti), con cui l’artista ha già collaborato in “Bullshit”, una sorta di prequel che trova la sua evoluzione più incisiva e graffiante in “Easy”. I vissuti e le emozioni di Federica si fanno più intensi e, cuciti da un fil rouge poetico, prendono ritmo su una melodia elettronica addolcita da tratti R&B, che esplode in un ritornello pop.

Il viaggio introspettivo di “Easy” prende vita attraverso tecniche di animazione tradizionale che si mescolano all’animazione 3D moderna in un videoclip che anima con colori accesi e atmosfere sognanti l’universo interiore di Federica, il cui alias è un fumetto che lotta contro i suoi fantasmi, fino a liberarsene completamente. È diretto da Gianluigi Carella e prodotto da Enrico Sanna del BUTIC STUDIO di New York.

Il testo

Più ci sto in mezzo

prende forma dentro

è come un dipinto

ma di colore spento no

ma dico non ti conoscevo

per come eri davvero

la verità è nascosta ma sotto un sottile velo

dico non ti senti scemo

a mentire su tutto

sbagli travestimento

non c’è più ma c’è il tuo trucco

E ora la foto con te

l’ho messa al contrario

la stessa direzione

su un altro binario

non ci sto più sai che c’è

hai un’ossessione strana

tradire la tua fidanzata

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli

Ne è passato di tempo

dentro a quel ritratto

ma il treno l’hai perso

e ho il bagaglio disfatto ormai

E la foto con te

io l’ho strappata

come la tua collana a pezzi in strada

e la favola perfetta me l’hai raccontata

ma è sempre stata una stronzata

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli

No, no aspetta

Non me la prenderei

ma mi dispiace per lei

perchè non sa come sei

questa canzone l’ho scritta per te

potresti finire nei guai

quando l’ascolterai

con lei

Me la prendo easy,

non me la prendo più

sarà tutto più easy

se non ci vediamo più

E se non fosse stato

che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perchè disperarsi credo che non serva

ne tanto meno raggiungerli