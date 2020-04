Previsioni meteo 29 aprile: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 aprile 2020: Italia ancora nella morsa del maltempo, parziale miglioramento sul versante tirrenico

Condizioni meteo instabili in queste ore su gran parte dell’Italia a causa della perturbazione arrivata ieri sulla nostra Penisola. Le precipitazioni insisteranno anche nella giornata di oggi, in particolare al Nord-Est e al meridione. Parziale miglioramento invece sulle regioni del versante tirrenico dove si alterneranno nubi e sole ma senza fenomeni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel prossimo fine settimana le correnti nord-occidentali più fredde in quota sembra che abbiano messo la nostra penisola nel mirino: si sta delineando infatti uno scenario meteo piuttosto dinamico con piogge e soprattutto temporali anche intensi in arrivo specie sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, mercoledì 29 aprile 2020, al Nord Italia tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata.

Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata.

In Toscana locali piogge al mattino sui settori settentrionali, tempo più asciutto altrove con molte nubi sparse; nel pomeriggio così come in serata il tempo si manterrà asciutto anche se con cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione.

Al Sud giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Piglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali.

In Calabria in particolare piogge diffuse in mattinata sulla costa tirrenica, generalmente più asciutto sui restanti settori; sia nel pomeriggio che nelle ore serali i fenomeni interesseranno i settori occidentali, mentre altrove il tempo si manterrà stabile.

Temperature in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.