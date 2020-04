Previsioni meteo 28 aprile: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 aprile 2020: torna il maltempo su gran parte dell’Italia. Piogge diffuse al Nord e al Centro, temperature in calo

Ultime ore con il sole che ci fa compagnia da qualche giorno su gran parte della Penisola, poi via ad un’altra fase caratterizzata da condizioni meteo instabili. A partire dalla giornata di oggi, infatti, molte regioni della nostra Penisola saranno interessate da nubi e piogge diffuse e di conseguenza anche da un generale calo delle temperature. Sul Nord Italia non si escludono inoltre temporali sparsi a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che potrebbe innescare attività elettrica e improvvisi colpi di vento. Mentre il Centro-Nord sarà assiduamente colpito da piogge frequenti, le regioni meridionali saranno interessate in modo più parziale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF per quello che riguarda i prossimi giorni della settimana, sembra sempre più probabile un’alternanza tra tempo stabile e perturbazioni, ma vista l’incertezza e la distanza temporale, vi invitiamo sempre a rimanere aggiornati sul nostro sito.

Intanto per oggi, martedì 28 aprile 2020, al Nord Italia tempo instabile con molte nubi e piogge diffuse per tutto l’arco della giornata, fenomeni più intensi e a carattere di acquazzone o temporale su Liguria e alto Piemonte.

Al Centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici, in estensione a quelli adriatici nel corso delle ore pomeridiane e serali.

In Toscana instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse su tutti i settori sia al mattino sia al pomeriggio, fenomeni generalmente più intensi sui settori settentrionali; in serata si attendono precipitazioni su gran parte del territorio, più asciutto sulla costa.

Al Sud inizio di giornata con variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni, tempo più instabile a seguire con piogge sparse quasi ovunque entro la serata.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa nella mattinata e poi anche al pomeriggio; locali piogge in serata sui settori interni, fenomeni in estensione nella notte su tutta la regione.

Temperature in calo nei valori massimi, minime stabili o in aumento.

