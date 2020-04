Previsioni meteo 24 aprile: weekend con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 aprile 2020: torna il sereno sull’Italia dopo l’ondata di maltempo. Clima primaverile da Nord a Sud

Le condizioni meteo sono in miglioramento anche al Sud Italia dopo l’ondata di maltempo che ha caratterizzato buona parte di questa settimana. Il centro di bassa pressione responsabile delle piogge di questi giorni, infatti, tenderà ad essere definitivamente assorbito dall’anticiclone e questo favorirà un miglioramento anche sul Sud Italia; non mancheranno però locali disturbi specie sui rilievi interni della Sicilia e della Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel prossimo weekend però non mancherà qualche disturbo specie nella giornata di domenica in cui si attende un generale aumento delle nubi e dell’attività temporalesca sulle Isole Maggiori. Le temperature subiranno un ulteriore incremento fino a riportarsi sui valori in media o anche leggermente al di sopra al Nord.

Intanto per oggi, venerdì 24 aprile 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque fin dal mattino. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi al pomeriggio sui rilievi alpini.

Cieli sereni anche al Centro Italia fin dal mattino, bel tempo anche al pomeriggio e in serata. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi ai bassi strati lungo la costa tirrenica dalle ore pomeridiane.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nella giornata su gran parte della regione, locali addensamenti nel pomeriggio sulla costa e sulla Bassa Toscana. Cieli sereni in serata su tutto il territorio.

Al Sud qualche nota d’instabilità presente fin dal mattino con piogge o acquazzoni su Sardegna, Sicilia e Calabria, tempo stabile sulle altre regioni. Migliora ovunque in serata.

In Calabria piogge sparse nel corso della mattinata su gran parte della regione, più asciutto sui settori settentrionali; temporali pomeridiani sui settori meridionali e sui rilievi. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.