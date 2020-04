Il nuovo album di Lucio Leoni uscirà l’8 maggio

Lucio Leoni è tornato, il suo album “DOVE SEI pt.1″ doveva uscire il 3 aprile però come ha ben spiegato sui social «Non siamo usciti manco noi e come è facile immaginare, ci sono dei sottilissimi problemi tecnici». Nuova data prevista l’8 maggio, ma nel frattempo sono già fuori da qualche settimana due singoli: Il fraintendimento di John Cage e Mi dai dei soldi ft. Andrea Cosentino.

Poi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è anche il brano numero 3, si chiama il Sorpasso e si avvale della collaborazione del rapper C.U.B.A. Cabbal. Come sempre Lucio Leoni sfugge alle etichette, i testi arrivano dritti come bombe, ti fanno lo shampoo e finiscono, pur restando lì nella testa a suonare e risuonare. E allora ricomincia l’ascolto per prendere tutto, capire e sentire. Il ritmo elettronico incalzante e aspro accompagna il testo: ci sono le batterie di Lorenzo Lemme, le chitarre di Daniele Borsato, le tastiere di Nicoletta Nardi e anche la potente sezione fiati di Giorgio Distante (Eufonio e tromba) e di Marco Colonna (Clarinetti).