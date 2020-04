Tumore al rene: combinazione estende sopravvivenza

Tumore del rene metastatico: la combinazione cabozantinib e nivolumab estende la sopravvivenza secondo i dati di uno studio di Fase III

Uno studio di Fase III che indaga la combinazione di nivolumab e cabozantinib in pazienti con carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato o metastatico non trattato in precedenza ha centrato il suo endpoint primario di sopravvivenza libera da progressione (PFS).

Lo hanno rxso noto Bristol Myers Squibb ed Exelixis (l’azienda che ha sviluppato cabozantinib). Ipsen detiene i diritti su quest’ultimo ad eccezione di Stati Uniti e del Giappone, mentre Takeda detiene i diritti in quest’ultimo Paese.

Le aziende hanno notato che lo studio CheckMate -9ER (NCT03141177) ha anche raggiunto gli end point secondari di sopravvivenza globale (OS) con un’analisi provvisoria prestabilita e un tasso di risposta obiettivo.

Nello studio, i pazienti con RCC avanzato o metastatico non trattato in precedenza sono stati randomizzati in un rapporto 1:1 per ricevere la combinazione di cabozantinb e nivolumab o il solo sunitinib. L’analisi primaria di efficacia ha confrontato la combinazione di nivolumab cabozantinib rispetto a sunitinib in tutti i pazienti randomizzati, con un follow-up mediano di 18,1 mesi.

I risultati hanno mostrato che la combinazione dei due farmaci ha ridotto significativamente il rischio di progressione della malattia o di morte rispetto a sunitinib, con un rapporto di rischio di 0,51. Parallelamente, per la OS, il rapporto di rischio era di 0,60, mentre la combinazione era associata a risposte “profonde e durature”. La combinazione cabozantinib e nivolumab ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole, con una bassa frequenza di interruzioni del trattamento dovute a eventi avversi.

«I risultati dello studio registrativo CheckMate -9ER dimostrano chiaramente che la combinazione di cabozantinib e nivolumab fornisce un beneficio clinicamente significativo nelle misure di efficacia chiave della sopravvivenza libera da progressione e della sopravvivenza globale per i pazienti affetti da cancro ai reni non trattati in precedenza» ha affermato Toni K. Choueiri, MD, direttore del Lank Center for Genitourinary Oncology presso il Dana-Farber Cancer Institute e Jerome e Nancy Kohlberg, professore di medicina alla Harvard Medical School.

«La valutazione preliminare dei dati mostra che la combinazione di una dose di 40 mg di cabozantinib più nivolumab ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole. Se approvata, questa combinazione può diventare una nuova importante opzione di prima linea per i pazienti con carcinoma a cellule renali metastatico. Non vediamo l’ora di presentare risultati dettagliati in un prossimo congresso», ha aggiunto Choueiri.

«Dato il numero crescente di dati che dimostrano che cabozantinib può creare un ambiente tumorale più immuno-permissivo che può migliorare la risposta agli inibitori dei check point immnitari, abbiamo atteso con ansia i risultati”, ha osservato Gisela Schwab, Chief Medical Officer di Exelixis. Brian Lamon, responsabile dello sviluppo di Bristol Myers Squibb per i tumori genitourinari, ha detto «non vediamo l’ora di lavorare con le autorità sanitarie globali per aiutare a portare questo nuovo regime di combinazione a pazienti non trattati in precedenza”.

Nivolumab è attualmente approvato per l’uso in pazienti con RCC e malattia avanzata che hanno ricevuto una precedente terapia anti-angiogenica. Inoltre, l’inibitore del checl point immunitario PD-1 è anche autorizzato in combinazione con ipilimumab per il trattamento di pazienti con malattia intermedia o a basso rischio, precedentemente non trattata. Nel dicembre del 2017, cabozantinib è stato approvato dall’Fda per il trattamento di pazienti con RCC avanzato sulla base dei dati dello studio CABOSUN in cui era stato confrontato con sunitinib.

L’anno scorso la FDA ha autorizzato pembrolizumab in combinazione con l’inibitore della tirosina chinasi axitinib come trattamento di prima linea per pazienti con RCC avanzato. L’approvazione è stata supportata dai risultati dello studio KEYNOTE-426 di Fase III, con risultati che dimostrano che la combinazione ha ridotto il rischio di morte del 47% rispetto alla monoterapia con sunitinib, mentre il rischio di progressione della malattia o di morte è stato ridotto del 31%.