Sudafrica senza turisti: leoni si riposano in strada

Sudafrica senza turisti, e i leoni fanno la siesta in strada: per riposarsi hanno scelto un tratto generalmente molto trafficato nel Kruger National Park

In Sudafrica un branco di una dozzina di leoni è stato avvistato placidamente addormentato nel mezzo della savana. Fin qui nulla di strano, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), eccetto il fatto che il luogo prescelto dai felini è l’asfalto di una strada generalmente molto trafficata dalle vetture dei turisti nel Kruger National Park. A “scovare” l’inedita siesta, Richard Sowry, un ranger del parco che ha scattato delle foto subito condivise dal profilo Twitter del parco.

Il tweet è accompagnato dall’hashtag “SaLockdown“, ossia “South Africa Lockdown“, a indicare che a causare la completa assenza di turisti e visitatori in una delle riserve naturali più grandi del continente sono le restrizioni alla mobilità adottate dal Paese per contrastare l’epidemia di coronavirus. I leoni generalmente risiedono in un’area a cui i turisti arrivati in Sudafrica non hanno accesso, ma forse l’assenza di esseri umani e automobili li ha indotti a spingersi verso zone nuove.

Del resto lo stesso è avvenuto anche in Italia, e i casi non mancano. L’ultimo è quello di uno squalo azzurro avvistato a Pozzuoli, in Campania. Con gli umani chiusi in casa, il mare è tutto suo. L’esemplare di circa due metri era accompagnato da pesci pilota mentre nuotava indisturbato nelle acque del golfo.