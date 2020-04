Nuova Zelanda: barca “vola” ma è una Fata Morgana

In Nuova Zelanda una barca “vola” sul mare ma è una Fata Morgana: si tratta di un particolare tipo di illusione ottica che distorce gli oggetti distanti

Ha fatto il giro del mondo il video di una barca che sembra volare sul mare di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. Il filmato non è un fake e le immagini sono reali al 100 per cento. Quindi la barca volava davvero? Ovviamente no, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Quello che sembra un effetto speciale di Hollywood non è altro che un fenomeno naturale noto come Fata Morgana. Si tratta di un particolare tipo di illusione ottica che distorce gli oggetti distanti. Il nome prende spunto dalla mitologia celtica, secondo la quale tale fata induceva visioni di fantastici castelli in aria o in terra per attirare i marinai e condurli alla morte.

Come avviene questo fenomeno?

Il miraggio è frutto della rifrazione della luce e di come viene interpretata dal nostro cervello. Quando il Sole riscalda l’atmosfera sopra la terra o gli oceani, crea un gradiente di temperatura. L’aria vicina alla superficie è relativamente fresca e, sopra questa, ci sono strati di aria più calda. Quando la luce colpisce il confine tra due strati di differenti temperature – e quindi con diverse densità – si piega e viaggia con un angolo diverso.

L’effetto della luce

Tuttavia, il nostro cervello presuppone che la luce viaggi lungo un percorso rettilineo.

Di conseguenza, quando essa si piega, pensiamo che l’oggetto si trovi dove sarebbe se il percorso della luce fosse dritto.

Questo semplice disegno realizzato dal sito Fisicisenzapalestra.com può essere di grande aiuto per capire l’effetto della curva della luce sul nostro cervello.

La leggenda della Fata

La Fata Morgana è una forma di miraggio molto rara, che in passato ha ispirato numerosissime leggende (come ad esempio la mitica Olandese Volante). Il nome in italiano con cui viene definito il fenomeno è in uso a livello mondiale, in quanto si tratta di un miraggio tipico dello Stretto di Messina.

Secondo alcune teorie il Titanic avrebbe colpito un iceberg la notte del 14 aprile 1912 proprio a causa di un “falso orizzonte” creato da una Fata Morgana.

La leggenda più conosciuta sul miraggio della Fata Morgana riguarda l’Italia, in particolar modo la Calabria. Si narra che il Re barbaro venne ingannato proprio dalla leggendaria fata.

Mentre si trovava in Calabria, questa donna bellissima lo indusse a vedere che la costa siciliana si trovasse solo a pochi metri di distanza. Così, credendo di poterla raggiungere a nuoto, il Re si tuffò in acqua affogando per la stanchezza.