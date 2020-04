Mieloma multiplo: daratumumab sottocute efficace

Mieloma multiplo recidivato/refrattario, daratumumab sottocute funziona quanto la somministrazione endovena secondo i risultati dello studio di fase 3 COLUMBA

Una formulazione sottocutanea dell’anticorpo monoclonale anti-CD38 daratumumab è efficace non meno della formulazione standard endovena in pazienti con mieloma multiplo recidivante o refrattario, e per di più è meglio tollerata, a tutto vantaggio della compliance del trattamento Lo dimostrano i secondo i risultati dello studio randomizzato di fase 3 COLUMBA, pubblicato di recente su The Lancet Hematology.

«Il razionale che sta dietro lo sviluppo di una formulazione sottocutanea di daratumumab è quella di migliorare la comodità di assunzione, poiché la formulazione per via endovenosa può richiedere diverse ore per la somministrazione» ha dichiaratol’autore senior del trial, Saad Z. Usmani, del Levine Cancer Institute di Charlotte (North Carolina). «Lo studio COLUMBA ha dimostrato che la formulazione sottocutanea non è inferiore alla formulazione ev e sembra avere anche una migliore tollerabilità».

Lo studio COLUMBA

Lo studio COLUMBA, tuttora in corso, è un trial multicentrico internazionale, randomizzato e in aperto, di non inferiorità, che ha coinvolto 522 soggetti adulti affetti da mieloma multiplo recidivante o refrattario, arruolati in 147 centri di 18 Paesi, fra cui anche l’Italia.

Tutti i partecipanti avevano un performance status ECOG non superiore a 2 ed erano altamente pretrattati, in quanto erano già stati sottoposti ad almeno tre linee di terapia, comprendenti un inibitore del proteasoma e un farmaco immunomodulatore, oppure erano refrattari a entrambi gli agenti.

Gli sperimentatori hanno assegnato i pazienti in rapporto 1: 1 al trattamento con daratumumab sottocute a una dose pari a 1800 mg, co-formulato con 2000 U/ml di ialuronidasi umana ricombinante PH20, oppure con daratumumab 16 mg/ kg di peso corporeo; tre pazienti assegnati al trattamento con la formulazione sottocute e uno assegnato al trattamento con la formulazione endovena non hanno in realtà ricevuto il trattamento e non sono stati valutati per l’analisi di sicurezza.

I dati demografici dei pazienti al basale erano generalmente ben bilanciati tra i due bracci di trattamento, compresa l’età mediana (65 anni contro 68 anni). La maggior parte dei pazienti di ciascun gruppo erano uomini (52% contro 58%), erano bianchi (79% contro 78%) e avevano già effettuato una mediana di quattro terapie precedenti o meno (66% contro 68%).

I partecipanti sono stati trattati con daratumumab una volta alla settimana per i primi due cicli, poi una volta ogni 2 settimane per i successivi quattro cicli e successivamente una volta ogni 4 settimane, in cicli di 28 giorni fino alla progressione della malattia o alla comparsa di tossicità non accettabile.

Gli endpoint primari erano il tasso di risposta complessiva (ORR) e i livelli di valle massimi. L’analisi di efficacia è stata effettuata nella popolazione intention-to-treat.

Dopo un follow-up mediano di 7,5 mesi (intervallo inter quartile, 6,5-9,3), 111 pazienti in ciascun gruppo erano ancora in trattamento. I partecipanti sono stati sottoposti a una mediana di sei cicli di trattamento in ciascun gruppo.

L’ORR è risultato del 41% nel gruppo trattato con la formulazione sottocute e 37% in quello trattato con la formulazione endovena (RR 1,11; IC al 95 0,89-1,37). Il rapporto geometrico medio per il livello di valle tra i due gruppi è risultato del 107,93% (IC al 90% 95,74-121,67). Il livello di valle massimo nel gruppo trattato con l’anticorpo sottocute è risultato di 593 mg/ml contro 522 mg/ml in quello trattato con la versione endovena.

Per quanto riguarda la sicurezza, i ricercatori hanno osservato una percentuale significativamente di reazioni correlate all’infusione più bassa nel gruppo trattato con daratumumab sottocute rispetto al gruppo trattato con l’anticorpo endovena (13% contro 34%; OR 0,28; IC al 95% 0,18-0,44).

Gli eventi avversi più comuni di grado 3/4 manifestati dai pazienti durante il trattamento sono stati anemia (13% contro 14%), neutropenia (13% contro 8%) e trombocitopenia (14% per entrambi).

Sette pazienti (il 3%) nel gruppo trattato con la formulazione sottocute e 11 pazienti (il 4%) nel gruppo trattato con la formulazione endovena hanno sviluppato una polmonite grave. Inoltre, si sono osservati un decesso associato al trattamento nel gruppo trattato con il farmaco sottocute e quattro decessi associati al trattamento nel gruppo trattato mediante somministrazione endovena. La PFS mediana è risultata rispettivamente di 5,6 mesi contro 6,1 mesi) nel gruppo IV (HR = 0,99; IC 95%, 0,78-1,26). I dati del sistema operativo non erano maturi.

“La nostra speranza è che questa conveniente opzione di daratumumab sottocute riceva l’approvazione normativa e possa presto essere utilizzata nella pratica clinica” ha detto Usmani.