LefrasiincompiutediElena: esce Questo Nostro Ematoma

LefrasiincompiutediElena: fuori per Romolo Dischi “Questo Nostro Ematoma”, ultimo singolo estratto dall’album d’esordio Interno 29

Romolo Dischi presenta Questo Nostro Ematoma, ultimo singolo estratto da Interno 29, album d’esordio de LefrasiincompiutediElena uscito lo scorso 13 marzo.

“Il brano rappresenta una riflessione sui segni che restano addosso, qualcosa che fa male ed è visibile quando le cose vanno male così come quando vanno bene. Un segno, un livido, resta comunque lì a ricordarti chi sei, da dove vieni e perché sei lì”.

LefrasiincompiutediElena nascono a Roma, tra piazza Bologna e la Nomentana, fra il quartiere Trieste e il Policlinico. Il tutto da una semplice esigenza, tornare all’essenza delle canzoni, quasi come un gioco o una sfida che prende forma a Settembre del 2017.

A dicembre dello stesso anno pubblicano in maniera totalmente indipendente il loro primo singolo “Fiori e Camomilla”, raccontando “una carezza per i tempi bui”. Ad essa si aggiungono “Libia” ed “Incenso” nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.

Nel 2019 pubblicano “Ciglia” il primo singolo per Romolo Dischi, seguito da “Lenzuola” che conquista la classifica “Viral 50” e le playlist “Indie Italia”, “Scuola Indie” e “Indie Triste” di Spotify. Il 13 marzo 2020 è uscito per Romolo Dischi “Interno 29”, l’album di esordio.

CREDITS BRANO

Scritto e Prodotto: LefrasiincompiutediElena (RafQu)

Registrato presso: QuStudio/Discographia Clandestina

Missato da: Igor Pardini – Il cuborossoRecording – Roma

Mastering: Andrea de Bernardi – Eleven Mastering Studio

Hanno suonato:

RafQu – Tastiere, Chitarre

Alberto Manco – Batteria

Dario Ancona – Basso

