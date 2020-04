Drake svela la sua casa da sogno a Toronto

Drake ci porta dentro la sua villa da sogno a Toronto: il servizio di Architectural Digest lascia tutti a bocca aperta

Una residenza monumentale da far impallidire qualsiasi palazzo reale. In un servizio concesso ad Architectural Digest, Drake ci porta dentro la villa che ha fatto costruire a Toronto, sua città natale, su un terreno comprato nel 2016. Una proprietà immensa tutta in stile Art Decò, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tra dettagli in oro finto, colori minimal e pavimenti di marmo, guardando le foto sembra di essere finiti in un palazzo di qualche istituzione più che in una casa.

PER LE FOTO QUI

La villa si erge su tre piani e comprende, oltre alle camere da letto, bagni e cucina, una sala cinema con cimeli di vario genere, un campo interno di basket, un corridoio con teche trasparenti contenenti le maglie dei campioni di Nba e uno studio di registrazione. Vera chicca il pianoforte austriaco di marca Bösendorfer, realizzato in collaborazione con l’artista giapponese Takashi Murakami.

“È un lusso sfrenato – dice Drake alla rivista di settore – il messaggio è espresso con la grandezza delle camere, con i materiali utilizzati, con i pavimenti e con i tetti. Volevo essere certo che la gente vedesse il lavoro che ho fatto negli anni e riflettesse su tutti i vantaggi”. Insomma, perché prendere una cattiva strada quando ci si può impegnare in qualcosa che piace e che porta profitto?

La casa di Drake, però, era già apparsa sullo schermo. Il rapper l’ha inserita nel video di “When to say when & Chicago Freestyle”.