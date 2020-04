Un corto di Swaroski per Jean Paul Gaultier

Il corto di Swaroski per Jean Paul Gaultier: lo stilista ha appena compiuto 68 anni e la maison austriaca lo festeggia con un video

Il 24 aprile l’enfant terrible della moda Jean Paul Gaultier ha compito 68 anni. Swaroski lo festeggia dedicandogli un corto che omaggia la collaborazione avviata nel 1997. Diretto da Toby Knott il video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha come protagonista la modella brit Lily McMenamy.

Girato a Parigi nell’atelier del designer durante la settimana dell’Haute Couture a Gennaio, Lily McMenamy danza attraverso le scale e i corridoi a un ritmo che si stratifica su una voce fuori campo di un’intervista del 2017 al designer – in cui parla di autenticità nel design e della sua passione per la creazione di pezzi che celebrano la differenza. I gioielli indossati da​lla modella​ si ispirano al punk da strada degli anni ’90, con tagli di cristalli Swarovski disegnati per emulare specchi vintage, e incarnano perfettamente l’attitudine di Jean Paul Gaultier. La sfilata per il 50° anniversario di Jean Paul Gaultier – che fu la sua ultima collezione da passerella – aveva presentato 700.000 cristalli forniti dal collaboratore di lunga data Swarovski.