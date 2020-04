Non ho mai: la serie debutta oggi su Netflix

Non ho mai: una Kardashian teen indiana alle prese con l’amore. La nuova serie è disponibile da oggi sulla piattaforma Netflix

“Preparati a sensuali storie d’amore adolescenziali”. Il ragazzo più attraente della scuola entra nella tua camera e ti chiede di fare sesso con te. L’idea non ti dispiace. Ma fai presto a capire che era tutto un sogno e ti svegli con una consapevolezza: voglio conquistare qualcuno di raggiungibile per migliorare lo status. È quello che succede a Devi, la protagonista di Non ho mai, la serie Netflix in arrivo il 27 aprile. Ispirata all’infanzia di Mindy Kaling, creatrice della serie, la commedia in dieci episodi è un racconto di formazione sulla vita di una moderna adolescente americana di origini indiane di nome Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Ad accompagnare la storia di Non ho mai, co-creata, scritta e prodotta anche da Lang Fisher, è la voce narrante dell’icona del tennis John McEnroe.

Dalle nuove immagini rilasciate nel trailer si può intuire, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che questa sarà una serie divertentissima, frizzante e, perché no, romantica.