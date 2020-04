Le designer Hibourama raccontano la crisi

«È un guaio – dice Rachele Mancini – il 60% della merce che dovevamo consegnare è rimasta nel nostro atelier», mentre Maila Ferlisi spiega che quando potranno riaprire lavoreranno con i prodotti già pronti. In linea con la lettera alla moda di Giorgio Armani, le designer sottolineano che «Questa corsa nel mondo del fashion fa perdere il valore della creatività». Lo shop online nonostante gli sconti è fermo perché, commentano: «utilizzare una borsa in questi giorni, forse, è l’ultima idea che viene in mente».

Hibourama però continua a lavorare. Da una parte il brand è attivo sui Tiffany Design Contest 20, i follower possono ridisegnare – e vincere – l'iconica borsa del brand, mentre dall'altra parte il marchio cerca investitori. L'idea infatti è quella di approfondire il settore tecnologia e moda.