Delfini fluorescenti nelle acque di Newport Beach

Delfini fluorescenti nuotano nelle acque di Newport Beach: il video del sorprendente fenomeno causato dalla bioluminescenza

Un giro di notte in barca si è trasformato in un’esperienza unica. E’ quanto accaduto a Patrick Coyne, che ha filmato un branco di delfini “illuminarsi di blu” al largo di Newport Beach, in California.

Quello che sembra un incantesimo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è in realtà un fenomeno chiamato bioluminescenza causato dalla presenza di una fioritura di alghe. Quando si creano onde e increspature nell’acqua, la loro caratteristica luce blu diventa visibile: ecco spiegato perché i delfini sembrano fluorescenti.