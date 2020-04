Boreale in radio con il singolo “Meraviglia”

Fuori “Meraviglia”, il nuovo singolo di Boreale in rotazione radiofonica: il brano disponibile anche in digital download e sulle piattaforme streaming

In radio, in digital download e sulle piattaforme streaming “MERAVIGLIA” (Rumore di zona / The Orchard), il nuovo singolo del cantautore romano BOREALE.

“MERAVIGLIA”, registrato e mixato allo StudioNero di Roma e prodotto da Marta Venturini, è il quinto singolo di Boreale. Una canzone delicata ed energica allo stesso tempo in cui le sonorità elettroniche prendono il sopravvento accostandosi a quelle morbide ed eleganti del pianoforte.

In merito al nuovo singolo Boreale ha dichiarato: «”Meraviglia” è il titolo di una canzone nuova, una storia vissuta intensamente tra malinconia e stupore, scritta di getto e con tanta pancia. Quando la notte non prendi sonno e non riesci a chiudere occhio, quando pensi a tutte quelle cose che hai perso e a tutte quelle che ancora hai, quando pensi a quella rivoluzione che avevi messo in piedi perché eri convinto che avresti cambiato davvero tutto, quando quei sogni appesi ad un filo cadono giù, quando alla fine comunque la meraviglia è la cosa più vera che ti rimane e capisci che una rivoluzione ha senso solo se a farla si è insieme».

Biografia



Boreale è Alessandro Morini, un cantautore sui generis dalle spiccate caratteristiche contrapposte ma mai contraddittorie. In una perpetua mischia, convivono in lui un passato punk e un pop che vede in questo progetto l’alba di un nuovo inizio. Boreale non vuole raccontare viaggi lunghissimi e infiniti nelle terre del Nord, non racconta né trae ispirazione dalla prima volta di fronte all’Aurora Boreale. Non vuole nulla di tutto questo. Boreale è la brezza di un immaginario che si porta con sé il nome stesso; è colori pastello sparati; è le sue stesse ultime tre lettere che racchiudono e ricoprono la personificazione umana di Alessandro in sé. Un nuovo modo di scrivere e vivere la musica, molto più intimo e personale: ispirandosi a un vissuto racchiuso nel cassetto, Alessandro veste il suo nuovo progetto solista di sfumature tenui e video dai toni scuri e saturati. Racconta storie malinconiche di un travagliato vissuto mescolandolo a caustiche ironie. A maggio del 2019 esce il singolo di debutto “Maggio Novantasei”, seguito dai singoli “Maremoto” (agosto 2019), “Niente” (settembre 2019), “Kilometri” (dicembre 2019) e “Meraviglia” (marzo 2020).

