Summertime su Netflix dal 29 aprile: il trailer

Ad accompagnare questa moderna storia d’amore ambientata sulla costa adriatica anche indimenticabili successi come Il cielo in una stanza che si combinano con alcuni tra i più amati artisti del più moderno scenario musicale italiano – dall’indie al rap, dal pop alla trap – come Achille Lauro con Thoiry, Salmo con Estate dimmerda, Franco126 con San Siro e Stanza singola feat. Tommaso Paradiso e Gemitaiz e Izi con Mammastomale feat. Salmo.

COMA_COSE E RAPHAEL GUALAZZI SPECIAL GUEST DELLA SERIE

Negli episodi della serie compaiono inoltre gli speciali cameo del cantautore e pianista Raphael Gualazzi, interprete dell’intramontabile Summertime dei Gershwin, e dell’eclettico duo cantautoriale Coma_Cose, con la loro coinvolgente Mancarsi.

Il cast di Summertime, vede la presenza fissa di Thony nel ruolo di Isabella, un tempo cantautrice oggi amorevole mamma di Summer e di Blue. Nella duplice veste di attrice e cantante, Thony ha composto per l’occasione un brano da lei stessa interpretato con chitarra e voce all’interno della serie.

LA STORIA

Per chi l’ha vissuta è stato davvero difficile superare la rottura tra Babi (Katy Louise Saunders) e Step (Riccardo Scamarcio), protagonisti di Tre Metri Sopra il Cielo. La storia torna a rivivere per le nuove generazioni in Summertime. Ispirata dal libro Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, la serie è una moderna love story, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. I protagonisti sono Ale, interpretato dalla star di ‘Skam Italia’ Ludovico Tersigni, e Summer, interpretata dall’esordiente Rebecca Edogamhe. I due sono uniti da un’attrazione innegabile, ma provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccia allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e cresce forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze rappresentano un viaggio indimenticabile che li porta lontano da quello che erano prima di conoscersi. Nel cast, accanto ai protagonisti, ci sono Andrea Lattanzi nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana nel ruolo di Sofia, Giovanni Maini in quello di Edo e Alicia Ann Edogamhe in quello di Blue.

La serie, composta da otto episodi come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi ed è scritta da Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli e Anita Rivaroli.