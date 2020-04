Ketama126 pubblica il video di “Nonmifregaunca”: nella clip le immagini del suo viaggio a Londra e il live al Brixton Jamm, anteprima del Kety Live Tour 2020

Ketama126 pubblica il videoclip ufficiale di “Nonmifregaunca”, il nuovo singolo rilasciato da pochi giorni su tutte le piattaforme di streaming.

Il video di “Nonmifregaunca” è diretto ancora una volta da Trash Secco – regista che collabora spesso con la Love Gang – coadiuvato per l’occasione da Valentina Belli, ed è stato girato a Londra in un periodo in cui non era prevedibile la situazione attuale.

Nelle immagini, infatti, si vede l’affollata data di fine gennaio al Brixton Jamm che ha fatto da anteprima al Kety Live Tour 2020, poi interrotto per l’emergenza sanitaria.

Per la prima volta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Ketama126 è stato accompagnato dai Blisterz, la band composta da Zollo (chitarra), NKO Drumz (batteria) e Nino Brown (tastiere e sequenze).

La produzione musicale di “Nonmifregaunca” è dello stesso rapper e producer romano membro della Love Gang, che così racconta la genesi del brano, avvenuta a inizio 2020: “Il pezzo è nato come sempre dalla melodia scaturita dal beat che, dopo un po’ di ascolti, mi ha tirato fuori il testo in automatico, di getto. È una canzone nata per far ballare, fregandosene di tutte le cose negative che ci assillano, come un inno punk alla libertà”.