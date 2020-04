Ketama126 in radio da oggi con “Nonmifregaunca”

“Nonmifregaunca” è il nuovo singolo di Ketama126 disponibile da oggi su tutte le piattaforme: il brano segue l’uscita di “Kety”, l’ultimo album del rapper

Ketama126 torna su tutte le piattaforme il 10 aprile con “Nonmifregaunca”. Il singolo, già disponibile in presave, segue l’uscita di “Kety”, l’ultimo album del rapper.

Come è nata “Nonmenefregaunca”

La produzione musicale del brano, spiega la DireGiovani (www.diregiovani.it), è dello stesso rapper e producer romano membro della Love Gang, che così racconta la genesi di “Nonmenefregaunca”, avvenuta a inizio 2020: “Il pezzo è nato come sempre dalla melodia scaturita dal beat che, dopo un po’ di ascolti, mi ha tirato fuori il testo in automatico, di getto. È una canzone nata per far ballare, fregandosene di tutte le cose negative che ci assillano, come un inno punk alla libertà”.

Un inno punk alla libertà

Con questo brano Ketama126 riafferma la sua attitudine genuina da rockstar, celebrando con il suo linguaggio diretto una serie di libertà anticonvenzionali che fanno parte della sua quotidianità (in tempi normali). L’artista nato a Latina ma cresciuto a Roma, infatti, si è consacrato nella scena urban italiana e distinto per uno stile che fonde un linguaggio diretto a una vena romantica oscura e un immaginario intriso di storie notturne, con piaceri e vizi in primo piano e una capacità di introspezione che può sorprendere solo chi ha pregiudizi verso la sua generazione.