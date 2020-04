EFA Young Audience Award: oggi la premiazione in diretta streaming. Alice nella città si riconferma partner del Festival dedicato ai giovani e al cinema

Duemila giovani giurati provenienti da 32 Paesi europei faranno parte della giuria dell’edizione 2020 dell’EFA Young Audience Award. A causa dell’emergenza Coronavirus, le proiezioni originariamente previste in sala sono state cancellate. I giovani membri della giuria guarderanno invece i film nominati online su Festival Scope.

Alice nella città, media partner della kermesse per il quarto anno consecutivo come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha coinvolto i giovani giurati di Roma e del Lazio che già seguono i percorsi educational curando gli approfondimenti dei film e le schede didattiche.

I film nominati all’EFA Young Audience Award sono: ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ di Stefano Cipani (Italia, Spagna), ‘My extraordinary Summer with Tess’ di Steven Wouterlood (Paesi Bassi, Germania), ‘Rocca changes the world’ di Katja Benrath (Germania).

La cerimonia di premiazione sarà moderata dall’ex giurata dell’EFA YAA, Ivana Noa e sarà trasmessa live su yaa.europeanfilmawards.eu domenica 26 aprile alle ore 16. In collegamento con Ivana, in uno studio virtuale a casa sua in Belgio, ci saranno i registi dei film nominati e gli attori Francesco Gheghi (interprete di ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’) Josephine Arendsen e Sonny Coops Van Utteren (interpreti di ‘My extraordinary Summer with Tess’) e Luna Maxeiner (interprete ‘Rocca changes the world’). Inoltre, parteciperanno quattro membri della giuria internazionale e il direttore dell’EFA Marion Döring.

Alice nella città è il partner italiano dell’EFA Young Audience Award insieme alla Fondazione culturale Niels Stensen (Firenze) e al Museo Nazionale del Cinema (Torino), in media partnership con Rai Movie.