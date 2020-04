Tre allegri ragazzi morti in radio con “Quando”

«Dimmi quando potrò passare a prenderti, non dirmi mai più di no, vieni giù arrenditi. Se resto ancora un’ora sola dentro a questa casa che è la mia prigione preferirei infrangere la legge della quarantena che stare ancora con un libro in mano a leggere il futuro». Inizia cosìil nuovo brano dei Tre allegri ragazzi morti. Un pensiero ispirato dal periodo che stiamo attraversando: un inno da cantare per sentirsi uniti mentre si è così distanti, con l’augurio di ritrovarsi presto ancora più vicini. «Guarda la natura s’è ripresa tutto, lo voglio fare anch’io. Io mi riprendo te, fare come l’orso che cammina sulla strada senza chiedersi ragione per quello che vuole» canta il gruppo mascherato di Pordenone come riferisce la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ).