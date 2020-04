Roma Creative Contest lancia “Quarta Parete”

La direzione artistica del Roma Creative Contest, il Festival internazionale di cortometraggi con presidente onorario il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, presenta ‘Quarta Parete’: iniziativa volta alla realizzazione del primo film di finzione collettivo ai tempi del Coronavirus, progettato per mantenere alto lo stimolo creativo dei filmmaker in questo difficile momento per il nostro Paese.

COME PARTECIPARE

Fino al 30 maggio 2020 è possibile inviare gratuitamente il proprio cortometraggio di finzione, della durata massima di quindici minuti e realizzato a casa con i mezzi a disposizione. Per partecipare ogni regista deve seguire le linee guida e il regolamento del bando, disponibile online sul sito https://romacreativecontest.com/quarta-parete/.