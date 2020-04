Camila Mendes è Katie in ‘Dangerous Lies’, il nuovo thriller di Netflix disponibile sulla piattaforma dal 30 aprile. La star della serie ‘Riverdale’ interpreta la badante e amica di un anziano molto ricco, interpretato da Elliott Gould. Con la morte dell’uomo, avvenuta in circostanze misteriose, la protagonista riceve in eredità tutti i suoi beni ma lei e suo marito, interpretato da Jessie T. Usher, si ritrovano ben presto coinvolti in una rete di sospetti, inganni e omicidi. Se vogliono sopravvivere, devono dubitare di tutti, anche alle persone care. Il film, diretto da Michael M. Scott e scritto da David Golden, a molti sembrerà di vedere qualcosa di già note. Come si vede dal trailer, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la storia ricorda parecchio ‘Cena con delitto – Knives Out‘ di Rian Johnson. Visto il grandissimo successo di questo film, Netflix ci ha visto lungo (e ha fatto bene).