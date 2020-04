Benji & Fede: niente concerto all’Arena di Verona

Benji & Fede costretti a rimandare il concerto all’Arena di Verona. Il duo: “È con il cuore a pezzi che vi diamo questa notizia”

“E così abbiamo avuto la conferma ufficiale che aspettavamo: purtroppo il nostro concerto all’Arena di Verona previsto per il 3 maggio è stato rimandato a data da destinarsi”. Così Benji & Fede hanno annunciato sui canali social il rinvio dell’ultimo concerto come coppia artistica.

Grande il rammarico dei due ragazzi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “È con il cuore in pezzi che vi comunichiamo questa notizia, aspettavamo tutti quel giorno e avevamo già iniziato a preparare uno spettacolo unico, il più grande e speciale della nostra carriera”.

I biglietti

“Tutti i biglietti venduti sono e saranno sempre validi per la nuova data, per la quale vi comunicheremo il giorno esatto appena sarà deciso dagli enti organizzativi”, hanno spiegato.

“Rimane nostra priorità – hanno aggiunto – tutelare la salute di tutti e far si che questa grande festa si svolga nella più totale sicurezza possibile, i nostri pensieri oggi vanno in primis a voi che da sempre ci sostenete, ma anche a tutte quelle persone che lavorano insieme ai sottoscritti ed altri artisti in occasione di tour ed eventi: i tecnici, i costruttori, i musicisti, la sicurezza, i promoter e tutto lo staff che rende possibile realizzare lo spettacolo di un grande concerto. Vi vogliamo bene”.