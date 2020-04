Noleggio a lungo termine: ecco i servizi opzionali

Cosa e quali sono i servizi opzionali del noleggio a lungo termine, una delle soluzioni più apprezzate da privati e professionisti

Il noleggio a lungo termine è una delle soluzioni più apprezzate da privati e professionisti che vogliono contare su un’alternativa all’acquisto di un veicolo. Nel meccanismo di funzionamento del noleggio vi è una parte molto interessante che riguarda i servizi opzionali. Ma facciamo un passo indietro. Il noleggio a lungo termine ti consente di usufruire di un veicolo per un periodo di tempo variabile tra i 18 e i 60 mesi. Durante questo lasso di tempo concordato, dovrai corrispondere una rata mensile che comprende TUTTO ciò di cui hai bisogno per la tua auto: tasse, assicurazione, soccorso stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Proprio in questo contesto parliamo dei cosiddetti servizi opzionali del noleggio, ossia tutti quei servizi esclusi tipicamente dal canone fisso mensile ma che possono essere aggiunti al tuo contratto previo sovrapprezzo. Parliamo, ad esempio, del cambio pneumatici, uno degli adempimenti non inclusi nel contratto “classico” di noleggio a lungo termine. Vediamo ora quali sono i servizi opzionali più comuni e perché è conveniente valutarli all’interno del contratto.

Come funziona il noleggio a lungo termine con servizi opzionali

Il vantaggio assoluto del noleggio a lungo termine è la sua capacità di farti sentire al sicuro: versando un canone mensile fisso e preconcordato, potrai dimenticarti di fastidiosi oneri burocratici e costi extra per la gestione del tuo veicolo.

Nel canone sono inclusi molti servizi e sono quelli che ti permettono di guidare con tranquillità e senza pensieri. Ci sono poi tutti quei servizi opzionali che possono essere aggiunti qualora li ritenessi utili: ne sono esempi la sostituzione pneumatici e l’auto sostitutiva.

Vediamo insieme come funzionano.

Quali sono i servizi INCLUSI nel canone di noleggio?

Ricapitoliamo brevemente quali sono i servizi inclusi nel canone di noleggio a lungo termine mensile:

Utilizzo del veicolo Assicurazione del veicolo

Soccorso e assistenza stradale

Tasse come il bollo auto

Manutenzione ordinaria (tagliando)

Manutenzione straordinaria

Quali sono i servizi opzionali che possono essere inclusi?

All’interno di un contratto di noleggio possono essere inseriti anche una serie di servizi opzionali che prevedono il versamento di un sovrapprezzo. Questi servizi possono essere inclusi:

Fin dalla stipula del contratto, se già sai di avere particolari esigenze e vuoi liberarti di ogni altro pensiero per tutta la durata del noleggio

In un secondo momento, richiedendo una modifica contrattuale che preveda le aggiunte richieste.

Questi servizi opzionali sono:

La richiesta di pneumatici non previsti nel monte gomme contrattuale. In questo caso i pneumatici ti possono essere addebitati in unica soluzione o con una modifica contrattuale (su richiesta)

La presa/riconsegna in azienda del veicolo

Richiesta di auto sostitutiva

Ulteriori dispositivi accessori come ad esempio le catene/trak

Ecco come funzionano questi servizi nel dettaglio.

Servizio pneumatici per il noleggio a lungo termine

Una delle voci contrattuali riguarda la quantità di pneumatici previsti all’interno dell’accordo. Durante la compilazione dell’ordine, potrai stabilire la quantità di pneumatici previsti nel contratto, dilazionando la spesa nei mesi del noleggio.

Oltre alla quantità, puoi scegliere la tipologia di pneumatici (premium/performance) e la stagionalità (estivi/invernali).

Il servizio pneumatici include al suo interno una serie di benefit:

Equilibratura e convergenza

Equilibratura e convergenza valvole e controllo della pressione

Inversione periodica

Sostituzione/riparazione cerchi in lega/ferro (dove previsto)

Fornitura pneumatici invernali

Deposito pneumatici invernali/estivi presso strutture specializzate

Smaltimento delle carcasse

Servizio auto sostitutiva

Un altro servizio opzionale del noleggio a lungo termine è l’auto sostitutiva. Questo servizio può essere utile, ad esempio, se la vettura subisce un guasto che richiede qualche giorno per la riparazione.

Una volta inserita questa possibilità all’interno del contratto, potrai usufruirne in modo molto semplice:

L’officina nel quale hai prenotato l’intervento (rispettando i termini contrattuali per l’erogazione, relativi alle ore di manodopera) può mettersi in contatto con la Centrale Operativa per la prenotazione della vettura sostitutiva. Una volta verificati i requisiti contrattuali, la Centrale Operativa metterà a disposizione l’auto nel luogo più comodo e vicino

In caso di auto in panne, potrai richiedere servizio veicolo sostitutivo contestualmente all’eventuale richiesta di Soccorso Stradale

Precisiamo anche che il servizio auto sostitutiva può essere richiesto solo su suolo italiano e solo se il fermo del veicolo supera le 4 o 8 ore lavorative (come da offerta) e per il tempo strettamente necessario al ripristino della vettura.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine?

Ora che abbiamo visto le caratteristiche dei servizi opzionali, vediamo perché la scelta del noleggio a lungo termine è la migliore per le tue esigenze.

Che tu sia un privato o una partita IVA, conoscere in anticipo i costi per la tua auto è fondamentale per una pianificazione fiscale senza sorprese. Il noleggio ti aiuta a sapere sempre quanto budget destinare alla tua auto e ad azzerare le preoccupazioni tipiche di chi acquista legate, ad esempio, alla svalutazione del veicolo nel tempo.

Con il noleggio puoi avere tutti i servizi che ti servono all’interno di un unico canone fisso, oltre alla possibilità di accedere ai servizi opzionali di cui abbiamo parlato.

In più, se hai una partita IVA o un’azienda, il noleggio ti apre le porte di interessanti detrazioni fiscali. Per scegliere ora il tuo veicolo, inizia ora dal sito City Rent.