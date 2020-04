Germania: cinciarelle decimate da infezione misteriosa

Infezione batterica in Germania fa strage di cinciarelle e altri uccelli: secondo test di laboratorio provoca problemi respiratori e inappetenza

Sono oltre 10mila gli uccelli trovati morti o gravemente malati nelle ultime settimane in Germania. Le più colpite sono le cinciarelle, piccoli volatili originari dell’Europa con il caratteristico piumaggio blu e giallo.

Le morti delle cinciarelle, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono state notate per la prima volta i primi di marzo. Da allora i casi sono aumentati esponenzialmente, soprattutto nell’Ovest del Paese.

I risultati iniziali dei test di laboratorio hanno segnalato un’infezione batterica che provoca problemi respiratori e inappetenza.

Sembra che la malattia si trasmetta dove si riuniscono gli uccelli, ad esempio nei pressi di abbeveratoi e mangiatoie. Per questo gli esperti hanno consigliato il “distanziamento sociale” anche per le cinciarelle. Le autorità in particolare hanno invitato le persone a smettere di fornirgli cibo, per arginare il contagio tra loro.