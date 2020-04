Doll Kill online con il nuovo video di “Molly”: la clip è stata girata a Londra nel mese di gennaio e diretta da Andrea Folino

Se ve lo siete perso e in questi giorni cercate video da recuperare “Molly” (prod. Strage), nuovo singolo di Doll Kill, uscito per Sony Music Italy e disponibile in streaming e digitale.

Ecco, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il video girato a Londra nel mese di gennaio e diretto da Andrea Folino.

A proposito di “Molly”, Doll Kill dichiara: “Ti è mai capitato di sentirti pieno d’amore? Di amare tutto incondizionatamente? Ecco, questa é Molly. Diffonde amore ma non sopporta che gli venga detto come comportarsi perché odia le regole”.

A gennaio 2020 è uscito “Sulle Nuvole”, prodotto da Low Kidd e Young Miles, il primo singolo di Doll Kill a firma Sony Music. Poco dopo, a marzo, ha collaborato con Nitro in “Blood” (brano contenuto in “GarbAge”) e pubblica il singolo “Orologi” prodotto da Strage e Lazza.

Doll Kill, all’anagrafe Giulia Galitzia, è una rapper di origine sarda classe ‘96. Legata alla musica sin da piccola, presto inizia a scrivere i primi testi. Dopo aver pubblicato, nel 2012, “Punch Line Mixtape”, nel 2016 torna con l’album “Struggle” e nel 2017 con “Oh My Doll Ep”, contenente il brano “Metempsicosi” prodotto da Sick Luke. Nel 2018 pubblica 3 singoli prodotti da suo fratello Ekerblow (“187”, “Que Pasa” e “Grand Notorious”) e subito dopo inizia a collaborare col team del collettivo Machete.