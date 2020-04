Cancella il debito arriva nelle librerie

Cancella il debito di Carmina Gallucci ed Elisabetta Ribatti arriva in libreria: il volume spiega come liberarsi dalla morsa dei debiti

Perché Ethos Academy ha deciso di pubblicare un libro sul debito? Perché siamo tutti consapevoli che il problema, anche se non se ne parla molto, e non ha i titoloni sui giornali, continua a esistere e a rovinare la vita di tante, troppe persone.

Che si tratti di piccoli imprenditori, commercianti o semplici cittadini che, magari, da un giorno all’altro si sono trovati senza lavoro, con spese impreviste, improvvise difficoltà, diventare un debitore è estremamente facile e uscirne molto complicato.

Ma non impossibile, come testimoniano Carmina Gallucci ed Elisabetta Ribatti, le autrici di questo libro, che si intitola, e non è un caso, Cancella il Debito, CID, come l’Associazione che la prima ha fondato e che si propone proprio di aiutare tutti coloro, imprenditori e non, che si trovano nella morsa dei debiti affinchè possano tornare a rivivere.

Certo, bisogna sapere come comportarsi e, soprattutto, come districarsi nel ginepraio delle norme e delle leggi che ci circonda. E, visto che Ethos Academy si occupa, da sempre, di formazione, perché non contribuire a formare dei nuovi cittadini, imprenditori, commercianti, anche su un fronte che sembra privato, ma, visto che coinvolge così tante persone, è diventato sempre più un’emergenza pubblica?

Puoi trovare il libro Cancella il debito su:

https://www.amazon.it/Cancella-debito-liberarsi-dalla-debiti-ebook/dp/B086DVFBZZ/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cancella+il+debito&qid=1585742338&sr=8-1