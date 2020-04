Robin Hood diventa live action su Disney+

Robin Hood diventa live action in un remake su Disney+: il cartone animato del 1973 ritorna a vivere grazie alla tecnologia CGI

Si allunga la lista dei remake dei grandi classici Disney. È “Robin Hood” il prossimo cartone animato che si trasformerà in live action. Sulla scia de “Il re Leone” e “Lilli e il vagabondo”, la multinazionale è pronta ad animare con le tecniche di CGI la storia del famoso ladro che a Nottingham rubava ai ricchi per dare ai poveri, della sua amata Lady Marian, del suo amico Little John e dell’avido re Giovanni.

La pellicola è stata affidata a Carlos Lopez Estrada, che dirigerà quello che sarà, ugualmente all’originale del 1973, un musical. Kari Granlund, già dietro lo script del nuovo “Lilli e il Vagabondo”, si occuperà della sceneggiatura. A Justin Springer (“Dumbo”, “Tron Legacy”) la produzione.

Non aspettatevi però, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “Robin Hood” al cinema. Il nuovo film, appena pronto (non ci sono informazioni sulle tempistiche di lavorazione), debutterà su Disney+.