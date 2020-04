Previsioni meteo 22 aprile: ultime ore di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 aprile 2020: miglioramento del tempo al Nord, ancora maltempo al Centro-Sud con piogge e temperature in calo

Italia ancora nella morsa del maltempo che ha caratterizzato questo inizio di settimana ma che avrà vita breve. Dalla giornata di oggi infatti il centro di bassa pressione inizierà a spostarsi verso Est lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia; maltempo invece sul Centro-Sud Italia mentre le temperature subiranno un nuovo calo specie al Centro-Sud.

Le piogge, annunciate lo scorso weekend, sono arrivate sull’Italia che in queste ore sta facendo i conti con condizioni meteo instabili. La perturbazione arrivata sulla Penisola ieri anche nella giornata di oggi porterà piogge diffuse su gran parte delle regioni. Temperature in calo per il cambio di rotazione dei vènti che soffieranno da Nord-Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF già a partire dalle prime ore di giovedì avanzeranno schiarite sempre più ampie a partire dalle regioni settentrionali che si estenderanno via via sul resto del Paese. Fino al prossimo weekend avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in graduale rialzo.

Intanto per oggi, mercoledì 22 aprile 2020, al Nord Italia migliora il tempo con ampie schiarite fin dal mattino specie sul Triveneto. Residue precipitazioni in Romagna specie al mattino. Ulteriore miglioramento in serata.

Giornata di maltempo con piogge diffuse al Centro Italia, cieli nuvolosi o molto nuvolosi fin dal primo mattino con piogge sparse. Graduale miglioramento in serata e nottata a partire dalla Toscana settentrionale.

In Toscana in particolare locali piogge in mattinata sulle aree interne e meridionali della regione, estensione dei fenomeni su tutti i settori al pomeriggio. Migliora tra la sera e la notte.

Condizioni di tempo perturbato su tutte le regioni del Sud con piogge diffuse e temporali specialmente tra il pomeriggio e la serata. Migliora in Sardegna dalla nottata.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse al mattino, fenomeni più intensi al pomeriggio con anche temporali su gran parte della regione. Instabilità diffusa anche nel corso della ore serali.

Temperature in generale diminuzione al Centro-Sud Italia, massime in aumento al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.