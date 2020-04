Mal di gola: 10 cibi che aiutano a farlo passare

Dal miele allo zenzero, dieci alimenti che possono aiutare a far passare il mal di gola e a nutrire il corpo quando non si riesce a mangiare

Quando hai mal di gola, a volte l’ultima cosa che vuoi fare è mangiare. Ma quando il tuo corpo è alle prese con l’infezione, è più importante che mai rimanere ben nutrito. Gli alimenti ricchi di nutrienti sono una prescrizione a basso rischio e ad alto potenziale di guadagno. Fondamentalmente, se riesci a raccogliere l’appetito, prova sicuramente a spremere il maggior numero possibile di nutrienti.

Tuttavia, nessuno di questi alimenti curerà il mal di gola, di per sé: la causa più comune di mal di gola è un’infezione virale. Il virus e la tua risposta immunitaria al virus causano l’infiammazione del rivestimento della gola, che provoca dolore.

Non c’è molto che puoi fare per un’infezione virale, tranne che continuare a rimanere idratato. Detto questo, i cibi che mangi possono sicuramente accelerare la guarigione. Quindi, punti bonus per snack morbidi e rinfrescanti che potrebbero placare l’infiammazione.

Prova questi 10 alimenti la prossima volta che sei a letto a chiederti cosa mangiare con il mal di gola.

Zuppa di pollo

Il mal di gola è il risultato di infiammazione e disidratazione. I fluidi come il brodo nella zuppa di pollo non solo riempiono l’acqua persa, ma il sale aiuta il tuo corpo a trattenere il liquido all’interno dei tessuti. Lo stesso vale per praticamente qualsiasi brodo: la verdura farà se sei vegano .

Miele

Il miele è stato un pilastro dei rimedi medicinali fin dai tempi antichi, e per una buona ragione. La scienza moderna ha dimostrato che il miele di Manuka è efficace contro una varietà di infezioni, sia batteriche che virali, comprese quelle che causano il raffreddore comune e alcune specie di Strep.

Non esagerare: A dosi maggiori, il suo contenuto di zucchero può sopprimere il sistema immunitario dal fare il suo lavoro.

Yogurt

Lo yogurt è una buona fonte di proteine, carboidrati e grassi sani, nonché batteri probiotici, i germi benefici che supportano la funzione immunitaria e impediscono ai germi dannosi di impadronirsi del nostro corpo.

Purè di patate

Lasciare la pelle sulle patate mentre si schiaccia per una ricca fonte di magnesio, vitamina C e antiossidanti, che supportano tutti un forte sistema immunitario. Una parola al saggio: assicurati che il tuo purè di patate non sia troppo caldo, dal momento che potrebbero irritare ulteriormente la gola.

Uova

Le uova hanno una consistenza piuttosto innocua, ma prepararle strapazzate le rende particolarmente appetibili. Le uova sono ricche di minerali come zinco, ferro e selenio, così come la vitamina D e la B12, che possono aiutare a respingere la brutta infezione che sta causando il mal di gola.

Farina d’avena

In generale, i cibi migliori da mangiare quando si ha mal di gola sono alimenti dalla consistenza morbida, che non irriteranno ulteriormente la gola e, la farina d’avena si qualifica sicuramente.

La farina d’avena è ricca di magnesio, zinco e antiossidanti, che avviano i processi di disintossicazione del corpo, quindi liberano il corpo da rifiuti e infezioni.

Zenzero

In esperimenti di laboratorio è stato dimostrato che lo zenzero ha proprietà analgesiche (antidolorifiche), antiossidanti e antinfiammatorie. Sembra anche inibire la crescita di alcuni ceppi di batteri dannosi.

In uno studio pubblicato sul Journal of Health, la combinazione di zenzero e miele si è dimostrata più efficace di entrambi. Poiché molti mal di gola sono accompagnati da gocciolamento postnasale, che può irritare lo stomaco e indurre nausea, la proprietà più consolidata dello zenzero, che è respingere la nausea, è un’altra ragione convincente per provarlo.

Jell-O è un’opzione decente quando hai mal di gola. Tieni sotto controllo il contenuto di zucchero, tuttavia, poiché i trattamenti ad alto contenuto di zucchero possono sopprimere il sistema immunitario dalla lotta contro le infezioni o dalla riparazione dei tessuti danneggiati, dice.

Frullati

I frullati sono un ottimo modo per confezionare il valore di un’intera insalata in pochi sorsi. Si consiglia di attenersi a ingredienti come cavolo, sedano e bacche, che sono a basso contenuto di zucchero e ricchi di antiossidanti che combattono le malattie. Invece di usare il succo d’arancia come base, usare l’acqua insieme a un’arancia intera o al mandarino, che contiene fibre che regolano l’insulina, oltre a oltre un giorno di vitamina C.

Gelati

I cibi freddi come il gelato possono essere particolarmente buoni perché aiutano a lenire il mal di gola e possono anche ridurre l’infiammazione. Ricorda solo di non esagerare con lo zucchero.