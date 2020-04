I Black Eyed Peas, Ozuna e J. Rey Soul fanno ballare con il nuovo singolo “Mamacita”: il brano conferma la cantante come nuova voce del gruppo dopo l’addio di Fergie

Dopo il grande successo della hit “Ritmo (Bad Boys For Life)”, che ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali, i Black Eyed Peas tornano con “Mamacita” (Epic Records/Sony Music), il nuovo singolo insieme a Ozuna e J. Rey Soul.

I vincitori di 6 Grammy Awards, pionieri di generi musicali sempre diversi ed innovativi, collaborano per la prima volta con la star portoricana del reggaeton e della trap latina, che proprio questa settimana ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Billboard Latin Airplay e Latin Rhythm Airplay con il singolo “Fantasía”, estratto dal suo recente album “Nibiru”.

Ancora una volta i Black Eyed Peas fondono senza soluzione di continuità hip-hop, pop, club e latin con un ritornello forte e immediato e la straordinaria performace di Ozuna.

J. Rey Soul è la nuova voce del gruppo

“Mamacita”, secondo singolo dei BEP con la loro nuova etichetta Epic Records, lancia ufficialmente J.Rey Soul come nuova voce del gruppo, dopo l’addio nel 2017 di Fergie e nonostante i fan non abbiano ben digerito questa sostituzione. Come il compagno di band Apl.de.ap, J.Rey Soul è nata e cresciuta nelle Filippine.

I fan dei Black Eyed Peas conoscono già J.Rey Soul e il suo contributo a "Masters of the Sun Vol.1" del 2018 e hanno apprezzato le sue apparizioni come guest vocalist durante il loro tour in Europa, in America Latina e nel Pacifico nel 2019. Ora, lei brilla di luce propria, con tutto il suo stile nel nuovo pezzo.