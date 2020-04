Un video celebra le meraviglie del Delta del Po

Dall’abbazia di Pomposa alle Dune fossili di Massenzatica, un video del Mibact celebra le bellezze del territorio del Delta del Po

Le dune fossili di Massenzatica, l’Abbazia di Pomposa, il Bosco e il Castello della Mesola, la Torre Abate, l’Oasi di Valle Canneviè: i tesori nascosti del Delta del Po, uno dei paesaggi italiani più preziosi, sono disponibili sul canale YouTube del MiBACT https://www.youtube.com/watch?v=O-X024nIqew, dove dall’inizio dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di continuare a godere del patrimonio culturale nazionale.

Un territorio incredibile il Delta del Po, disegnato dall’acqua e dall’uomo in una millenaria interazione tra natura e civiltà, è ora attraversato da percorsi naturalistici che permettono ai visitatori di osservare da vicino fauna e flora di un ecosistema prezioso, restituito nella sua interezza in queste immagini suggestive realizzate dal Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Con questa iniziativa il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.

Sulla pagina La cultura non si ferma del sito https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, sono inoltre già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali