Le foto dei pinguini abbracciati commuovono il web

Australia: le foto dei due pinguini abbracciati fanno il giro del mondo. Entrambi vedovi, si consolano ogni giorno ammirando il panorama di Melbourne

Un braccio sulla spalla per dire “andrà tutto bene”. A farlo, però, non sono una coppia di essere umani, ma due pinguini “vedovi”. Queste splendide immagini dei due pinguini abbracciati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono state realizzate dal fotografo Tobias Baumgaertner, che è riuscito a catturare un momento di tenerezza tra pinnipedi.

In periodi come questi i più fortunati sono quelli che possono stare con le persone che amano di più, ha scritto Tobias su Instagram, spiegando che le foto dei due pinguini abbracciati sono state scattate circa un anno fa a Melbourne, in Australia.

Il fotografo ha trascorso 3 notti insieme alla colonia di pinguini prima di riuscire a catturare questo splendido momento.

I due pinguini sono rimasti “abbracciati” per ore mentre ammiravano il panorama notturno di Melbourne. Come ha spiegato Tobias, il pinguino bianco era un’anziana “signora” che aveva perso il suo compagno e sembra che lo stesso fosse capitato al maschio più giovane a sinistra. Da allora i due si incontrano regolarmente confortandosi a vicenda, e stanno insieme per ore a guardare le luci della città.