Il 16 maggio Eurovision diventa Europe shine a light

Europe shine a light: il 16 maggio lo show dell’Eurovision in onda su Rai Uno. Diodato, vincitore del Festival di Sanremo, canterà per l’Italia “Fai rumore”

L’Eurovision quest’anno diventa uno show virtuale che unisce l’Europa, “Europe shine a light”. Come annunciato qualche settimana fa, EBU insieme a NPO, NOS e AVROTROS hanno dato vita al nuovo format non-competitivo, che prenderà forma attraverso i contributi musicali di tutti gli artisti di ESC2020. L’evento sarà trasmesso in Italia alle 20.35 su Rai Uno, Radio2 e RaiPlay. L’appuntamento è per il 16 maggio.

Quarantuno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli artisti che si esibiranno, ognuno da casa propria. Diodato rappresenterà l’Italia con “Fai Rumore”, la canzone vincitrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Europe shine a light è nato prendendo spunto dai video in cui gli italiani cantano dai loro balconi la canzone del cantautore nostrano. Lo ha affermato lo stesso Cornald Mass, consulente creativo di ESC 2020, che si è dichiarato ispirato e molto colpito dagli italiani che, per primi nel mondo, hanno dato vita alle perfomance musicali collettive durante questa lunga quarantena mondiale.