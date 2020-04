Esce “Francesco”, il nuovo singolo di Bombay

Fuori “Francesco”, il nuovo singolo di Bombay che anticipa l’uscita dell’album dal titolo “ALBUM” in uscita il 24 Aprile

Si intitola “Francesco“ ed è il nuovo singolo di BOMBAY che anticipa l’uscita dell’album “ALBUM” in uscita il 24 Aprile.

“Alza la guardia, schiva, colpisci forte, schiva, diretto. Francesco è un amico con cui il tempo ha scavato delle distanze che sul ring diventano ganci al mento. Io e Francesco siamo alla fine della nostra storia e il ring diventa il posto dove ci facciamo male. Un’amicizia è come una storia d’amore: inizia e finisce, e a volte ti fa molto male.”

Disponibile su Spotify: https://open.spotify.com/track/2k7A3KwQEVzHLCnVjYT0yj?si=5jH625UsRFioJ5M9P10yPA

👉https://www.youtube.com/watch?v=3A0afJW1U_w&feature=youtu.be

Dopo tre dischi Bombay rimane un cantautore da bar semi sconosciuto ma entusiasta e produttivo, che rifiuta le scorciatoie e rifugge la fama per poter fare quello che gli piace e come gli piace.

ALBUM è Il nuovo disco di Bombay.

In uscita il 24 Aprile 2020, è il suo quarto lavoro in studio e il primo con una vera band e veri musicisti al suo fianco. Dieci nuove canzoni che parlano della quotidianità di un ragazzo/padre/lavoratore pieno di sogni e di delusioni che fa i conti con i problemi quotidiani e le sue emozioni e che cerca di comprendere meglio la società in cui si trova e la difficoltà dei rapporti personali.

ALBUM è quando ti pieghi sulle ginocchia e ti si strappano i pantaloni tra le natiche, quando lasci la cucina uno schifo e tua moglie ti strilla, quando torni tardi la notte e non vuoi fare rumore per non svegliare tutti, ma ti sfili i pantaloni e ti cascano tutte le monete per terra.

“Ho deciso di fare un passo in avanti, forse piccolo, ma di lasciarmi alle spalle la comodità di scrivere e cantare canzoni solo con la chitarra per produrre un disco suonato con altri musicisti affidandomi a loro e lasciandoli liberi di suonare come meglio credevano.”

Il lavoro è stato diretto e organizzato da Edoardo Petretti, pianista e fisarmonicista romano (e grande amico di Bombay) che ha seguito passo dopo passo la scrittura delle canzoni e il loro successivo arrangiamento.

La batteria è suonata da Marco Mirk (Cayman the Animal, Filippo Dr. Panico) e il basso da Giacomo Nardelli (Inna Cantina, Mannaggia); ospiti del disco sono Francesco Forni (Ilaria Graziano e Francesco Forni), che ha suonato alcune chitarre e ha cantato un brano (Poseidone), Stefano Ciuffi (chitarre aggiuntive nel disco) e Umberto Smerilli al sax in un paio di brani. Tutto è stato registrato al Toto Sound di Roma da Marco Maracci nel mese di dicembre 2019 ed è poi stato masterizzato da Giancane.

“E’ stato bello lavorare in un grande studio dove tutti erano attenti a quello che dicevo, anche se non sapevo assolutamente di cosa parlassero i musicisti la maggior parte del tempo e fingevo di essere molto interessato e partecipe ma dentro di me ero concentrato solamente al risultato finale e complessivo. Tutto doveva suonare bello ma non artefatto, mi interessava un sound live che riproponesse l’urgenza e la spontaneità dei musicisti che suonano insieme e si divertono.”

BIOGRAFIA

Bombay porta in giro la sua musica dal 2015, anno in cui è uscito il suo primo disco, ha pubblicato tre dischi tutti autoprodotti e fatto tantissimi concerti, più o meno riusciti, in giro per l’Italia tra cui: il Vulci Music Fest, luglio 2016, in apertura a Daniele Silvestri, Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica nel giugno del 2018, Villa Ada incontra il mondo nell’estate del 2019, a Roma ha suonato diverse volte a Le Mura, al ‘Na cosetta, al Wishlist, ha suonato più volte al Gob di Viareggio e in tantissimi posti piccoli e accoglienti.