È il compleanno di Roma: compie oggi 2773 anni

Oggi è il compleanno di Roma e la Città Eterna per festeggiare apre le porte (virtuali) del Parco del Colosseo. ecco gli eventi online in programma

Oggi è il compleanno di Roma. “Buon compleanno Roma! Oggi, 21 aprile, festeggiamo 2.773 anni dalla fondazione della nostra citta’. La Citta’ Eterna, la Capitale degli italiani. Quest’anno sara’ un compleanno un po’ particolare, diverso dal solito. Con le bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti gli italiani: insieme ce la faremo, supereremo anche questo momento difficile” ha scritto su Facebook la sindaca Virginia Raggi.

La storia

Prima dell’avvento di Cristo, i romani contavano gli anni “ab urbe condita”, ovvero dalla fondazione della città. La data esatta della nascita di Roma, il suo Natale, il 21 aprile del 753 a.C., è stata fissata dallo storico latino Varrone, sulla base dei calcoli effettuati dall’astrologo Lucio Taruzio. E tale è rimasta, per convenzione, nei secoli. Oggi la Città Eterna compie 2773 e, nonostante il lockdown per l’emergenza coronavirus, festeggia il suo compleanno con una serie di eventi online, comodamente accessibili di casa.

Tra le iniziative in programma (consultabili sulla pagina Facebook di Cultura Roma), ci sarà una speciale visita al Parco archeologico del Colosseo, che per l’occasione apre virtualmente i suoi cancelli. Con foto e video si potrà ammirare virtualmente l’Arco di Tito, camminare su mosaici e marmi antichi, scoprire il progetto di anastilosi degli anni Trenta al Tempio di Vesta, salire a 40 metri dal suolo fino alla statua di S. Pietro sulla Colonna Traiana e visitare da vicino l’Arco di Settimio Severo.

“Il Parco archeologico del Colosseo comprende oltre all’Anfiteatro Flavio e la Domus Aurea, le aree del Foro Romano e del Palatino in cui si ritrovano le tracce delle origini di Roma – afferma il direttore, Alfonsina Russo -. Nel corso dei secoli questi luoghi sono diventati la culla della civiltà occidentale, ospitando case, palazzi, templi e monumenti pubblici. Su questi luoghi si sono depositati i segni del tempo, ma nei secoli non si è mai cancellato il messaggio di cui essi sono portatori. È nostro dovere conservare questo messaggio per il futuro, è nostro dovere prenderci cura della Storia. In questo giorno in cui si celebra il Natale di Roma apriamo virtualmente i cancelli del Parco e vi invitiamo ad entrare e a partecipare delle nostre attività di cura e manutenzione di un patrimonio che è vostro innanzitutto”.

A partire dalle 11 e per tutta la giornata del compleanno di Roma il pubblico da casa potrà seguire sui social @parcocolosseo l’evento online. Da non perdere alle ore 17 l’appuntamento con il professor Andrea Carandini che si colleghera’ con noi per un approfondimento sulla storia di Roma e le sue origini.